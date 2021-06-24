شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقي نظيره بباريس بعد استرداد القطع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة - وفي رفقته سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا والنائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس السيدة كاثرين شمبرينو، وفي صحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة»، وذلك بمقر مكتبها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.

وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

وأبدى المستشار النائب العام تقديره لهذا التعاون بين «النيابة العامة المصرية» و«سلطة التحقيق القضائية الفرنسية» في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس، حيث أشار إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.

كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في «النيابة العامة» في ضوء قرار رئيس الجمهورية ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.