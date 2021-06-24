شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة تفجر مفاجأة عن فكرة عيد الأب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة شيماء على، إن مبادرة عيد الأب نابعة من الأستاذ أمين تواضروس، بهدف تكريم الآباء، وقام باقتراح تاريخ معين لإعداد عيد الأب في مصر بتاريخ 24يوليو.

وتابع «علي»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عيد الأب العالمي يُقام في 21 يونيه، وبعد البلاد تحتفل به في 19 يونيه، وحدث أول احتفال بعيد الأب في عام 1910، لافتة إلى أن تم اختيار عيد الأب المصري في 24 7، لأن الأب يعمل طوال اليوم أي 24 ساعة في 7 أيام، ومن هنا جاء فكرة.

ولفتت إلى أن أول تجربة كتابة لها كانت تحمل أسم «بابا علي»، مشيرة إلى أن هذا الكتاب يعتبر السيرة الذاتية لوالدها لأنه أثر فيها بصورة كبيرة، معقبة: «كان بشوشا، وحبيت أكتب عنه، وأكرمه في كتاب».