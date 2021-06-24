شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أحد المراكز الخاصة للغسيل الكلوي لوجود مخالفات في حملة نفذتها ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بتشكيل لجنة مكونة من العلاج الحر ومسئول الكلي ومكافحة العدوى والتفتيش المالي والإدارى للمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمدينة بني سويف،ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث تم رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي شابت العمل بالمركز وتؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة،مما استلزم غلق وتشميع المركز،وذلك بعد أن تم نقل 21من مرضي الغسيل الكلوي من المركز قبل غلقه وتشميعه،حيث تم نقل 9 منهم إلى مستشفيات تابعة لمديرية الصحة، فيما تم نقل 12 إلى مستشفي التأمين الصحي وجاري استكمال التحقيقات وفق القانون