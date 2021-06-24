شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى يتفقد العمل بالعيادة الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف، بجولة مفاجئة لعيادة بنى سويف الشامله لمتابعة سير العمل بانتظام، بتواجد فاتن فاروق مدير العبادة والدكتورة هالة عبدالعظيم نائب مدير العيادة والسيد أحمد بهنساوى رئيس الشؤون المالية والإدارية، للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19«فيروس كورونا» بتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الادارة.

كما تفقد مدير الفرع غرف الكشف والصيدليات يرافقه دكتورة هبة حسن مسؤول العيادات ومصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة التأمين الصحى بنى سويف

للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى وشدد على حسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة. وشدد على جميع العاملين وأفراد الأمن على حسن معامله المرضى.