شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز طبي بمدينة موط بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحدث مركز طبي بمدينة موط بالداخلة يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، خلال جولته التفقدية للمركز.

وتفقد أقسام المركز المختلفة والتي تشمل عناية مركزه وعمليات وإقامة داخلية وعيادات خارجية متخصصة، موجهاََ بمراعاة جودة الخدمة الطبية المقدمة وتوفيرها بأسعار مخفضة للتيسير والتخفيف على المواطنين.