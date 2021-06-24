شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: فخور بالقيادة السياسية وما يتم على أرض مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بما تم إنجازه خلال الفترة من 2013 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الفترة أضافت إلى حياة المصريين الكثير والكثير.

وقال البابا تواضروس، خلال مقابلة خاصة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «أنا شخصيًا كمواطن فخور بما يتم على أرض مصر، وفخور بالقيادة السياسية وبالرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ونشاط الوزراء»، مستطردًا: «معرفش الناس دي بتعرف تنام ولا لأ».

وأعرب البابا تواضروس أيضًا عن فخره بالبرلمان المصري، والقوات المسلحة ونشاطها، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الشرطة الوطنية لحماية البلاد من الداخل.

واختتم، قائلا: «السبع سنوات الماضية قدمت لنا صورة عن مصر الناهضة أو الجمهورية الجديدة، مضيفا: «لو استمرينا في نفس المشوار وبنفس السرعة والدقة والشمول والإنجاز ستتقدم بلدنا عام بعد عام، في ظل وجود جبهة وطنية واحدة قوية يقودها مايسترو رائع، وبلا شك سننجز الكثير والكثير».