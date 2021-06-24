شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا: شاركنا الاتحاد الأفريقي معلومات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن رئيس الاتحاد الأفريقي أبلغ بلاده بأن حلول قضايا القارة ستكون أفريقية.

وأضاف آبي أحمد في تغريدة على حسابه على «تويتر»، الخميس: «الرئيس الكونغولي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أبلغني بأنه يتعين على الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) مواصلة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد».

وأشار إلى مشاركته في اجتماع مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي افتراضيا برئاسة فليكس تشيسكيدى، وضم كلا من «رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس جزر القمر ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي».

وخلال هذا الاجتماع جرى تبادل المعلومات بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي قدمها الرئيس الكونغولي.

ومن المزمع أن يقدم تشيسكيدي تقريراً كاملاً إلى مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي في الوقت المناسب، على أن تؤجل المناقشات إلى تاريخ لاحق، وفقا لآبي أحمد.