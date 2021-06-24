شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم مدير المستشفى العام الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم، أحد أبناء مطروح وهو الدكتور طارق الكاسح استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى مطروح العام الأسبق والفريق الطبي المصاحب له بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ ونائبا عن الهيئة البرلمانية والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح، بعد نجاحه في إجراء جراحة نادرة لمريض يبلغ ٢٧ عاماٍ وكان يعاني من ألم شديد تم عمل تحليل وأشعة له أظهرت وجود كتلة ملفوفة في المعدة، وبعد إجراء العملية الجراحية التي استغرقت 3 ساعات تم استئصال لفافة شعر من معدة شاب، وزنها يصل إلى 3 كيلو جرام .



أعرب محافظ مطروح عن شكره وفخره بالأداء المتميز لتلك العملية النادرة، متمنيا لهم مزيد من التوفيق وتبادل الخبرات مما ينعكس على تطوير الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء مطروح، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم النماذج المتميزة لتكون دافعا لمواصلة العمل والتميز مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي مع العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وسد العجز في كافة التخصصات النادرة لتوفير الخدمات الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للتيسير على المواطنين.