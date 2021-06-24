شكرا لقرائتكم خبر عن ويندوز 11.. مايكروسوفت تكشف أهم مميزات النظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مايكروسوفت في مؤتمر افتراضي عن أهم مميزات الجيل الجديد من النظام التشغيلي ويندوز 11.. تعرف عليها.

وسعت مايكروسوفت من خلال عدد من التحديثات لتعزيز مركزها في الأسواق في مواجهة منافسيها، بعد أن فشل نظام ويندوز 10X في الارتقاء لمنافسة نظام متصفح كروم OS.

وافتتح كبير مسؤولي المنتجات بمايكروسوفت «بانوس باناي» فاعلية الإعلان عن ويندوز 11 بالإشارة لجائحة كورونا وفترات البقاء بالمنزل كمصدر إلهام لتطوير النظام التشغيلي.

وضمن البث الحي، تم الكشف عن خاصية جديدة بويندورز 11، وهي تطبيق خاص بويندوز لمحادثات الفيديو والدردشات النصية بضغطة زر واحدة.

بالإضافة للإعلان عن تعزيز مرونة اللمس عند استخدام ويندوز 11 عبر الأجهزة اللوحية، وأعلن «باناي» عن أن ويندوز 11 صنع خصيصا لعشاق ألعاب الفيديو جيم، بتقديم أفضل تجربة لألعاب الفيديو عبر أجهزة الحاسوب المكتبي.

وذكر أن النظام التشغيلي يجري تحديثات تلقائيا للألوان عبر تقنية Auto HDR العاملة بالذكاء الاصطناعي أثناء استخدام ألعاب الفيديو المختلفة.

ويوفر النظام التشغيلي مكتبة كاملة لألعاب الفيديو جيم التي توفرها شركة ألعاب «إكس بوكس» التابعة لمايكروسوفت.

وأعلن «باناي» ضمن فاعلية الإعلان عن النظام التشغيلي عن تعزيز منظومة الأمن الخاصة بنشر وتحميل التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق متجر مايكروسوفت الإلكتروني.

وضمن أكثر المفاجآت التي أعلن عنها «باناي» كانت توفير تطبيقات أندرويد وأمازون للمرة الأولى عبر متجر مايكروسوفت الإلكتروني للتطبيقات.