شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يتابع أعمال رصف حي المساكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أشرف أنور رئيس المدينة، الخميس، أعمال الرصف والتطوير بشوارع حي المساكن، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمتابعة جميع الأعمال ميدانياً على أرض الواقع.

وتفقد أنور إستكمال أعمال الرصف بشوارع محكمة الأسرة، ومدرسة الصم والبكم، ومدرسة الصناعية المتقدمة، ومعهد خدمة الإجتماعية، وشارع مستودع الأنابيب، وشوارع متفرقة بالحي، والتى كان قد تم إدراجهما ضمن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2020/2021 بتنفيذ هيئة الطرق والكباري ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال ومتابعة نسب التنفيذ بها لرفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، والنهوض بالمظهر الجمالي للمدينة.

اعمال الرصف بمدينة قنا