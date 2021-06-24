شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات للمتقدمين لمدارس التمريض بأسوان بحد أدنى 277 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بإجراء أختبارات للقدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021 حيث ستشمل الأختبارات السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى مع اختبارات في الأملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

واشار إلى أن لجان الأختبارات للفرز والتقييم ستكون محايدة ومن خارج الجهات التنفيذية حيث سيتم الإستعانة بمتخصصين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتحقيق العدالة والشفافية الكاملة في الإختيارات لهذه المهنة السامية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيكون التقديم بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2021/2022 بإدارة التدريب والمدارس الملحقة بمدرسة التمريض بنين بمنطقة النفق بمدينة أسوان، مشيراً إلى أن التقديم سيبدأ في الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل على مدار شهر بالكامل، فيما ستكون التخلفات في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس القادم .