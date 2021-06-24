شكرا لقرائتكم خبر عن وفد«دينية النواب» يلتقي أصحاب ورش مدينة الحرفيين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، خلال زيارته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، مع أصحاب الورش في الغردقة، المقرر نقلها إلى مدينة الحرفيين خارج الكتلة السكنية.

وكان في استقبال الوفد، النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، ومقدم طلب الإحاطة، بشأن مشكلة نقل الورش، وبحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

استمعت اللجنة شكاوى أصحاب الورش المقرر نقلها، والذين أكدوا أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل في تأخر النقل على الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف.

من جانبه، أكد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية وطمأن أصحاب الورش، أنه لن يتم نزعها منهم، وإنما فقط ما يتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة، معلنًا التوافق مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل أصحاب الورش في عمليات الشراء لمدة ١٠ سنوات بفائدة ٥%.

و بشأن أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التي تحتاج المساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة.

وأوضح أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم 600 ورشة، وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من 450 إلى 350 ألف جنيه.

وقال محمد أبوهاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا أن تكون مدة التمويل 15 عاما بدلا من 10 سنوات.

وأكد النائب سيد قاسم، نائب الغردقة مقدم طلب الإحاطة، أن هدف نقل الورش من داخل المدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين، لما فيه المصلحة السياحية الغردقة بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية.

وقال النائب: لا نستهدف ضرر أحد وهدفنا حل المشكلة من خلال التنسيق بين كافة الجهات ممثلة في وزارة الأوقاف والمحافظة ومجلس النواب.

ومن جانبه أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أنه كانت هناك عشوائية في المحلات ولها تأثيرات بيئية وكذلك الوضع السياحي الذي تتمتع به المحافظة

و بشأن التأخير في التسليم، أكد أن سببه المرافق وصلنا للمحطة الأخيرة وهي عمليات التسليم.

وبخصوص الأسعار، أشار جابر طايع، إلى أنه تم عمل مزاد، ووصل سعر أقل محل ل 450 ألف، بينما وصل سعر بعض المحال إلى 665 ألف، إلا أنه تم تقليل السعر إلى 350 ألف، لافتا إلى أنه بسبب عقبات الشراء عند أصحاب المحال، قامت محافظة البحر الأحمر، بالاتفاق مع بنك تنمية الصادرات التمويل بفائدة مخفضة لمدة 10 سنوات.

وقال: هذه الأرض ليست أوقاف، وإنما هي أرض بديلة، وعلى الرغم من أن الأوقاف لا تقوم بعمليات التمليك، إلا أنه بعد مساعي مجلس النواب تمت الموافقة على التمليك.وأكد أنه سيتم وضع حلول لكافة المشكلات تحت رعاية اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أن السعر سيكون مناسبا للجميع، كما سيتم مراعاة التباعد أثناء عمليات التوزيع.

من جهته، تعهد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه سيتم حل المشكلة بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الورش والمحافظة وكذلك الحفاظ على مال الوقف.

وقال: لن تكون هناك مشكلة بدون حل، طالما أن هناك إخلاص، وهدفنا الحفاظ على مصالح المواطنين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يتضامن مع أصحاب الورش، حيث طالب بأن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد أنه سيتم حل المشكلات الفنية لمواجهة أزمة صغر المساحة، وكذلك النظر في الأسعار، ومراعاة أن يتم النقل في أسرع وقت

وكشف أسامة العبدعن لقاء مع وزير الأوقاف لحل كل هذه الإشكاليات، بما فيه مصلحة الجميع.

ويرأس وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد النواب: الدكتور محمد أبوهاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، وهويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبدالحليم.