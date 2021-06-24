شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم بني سويف توضح موقف طلاب لم يتمكنوا من دخول امتحان الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه بخصوص الطلاب اللذين لم يتمكنوا من دخول امتحان الدبلومات الفنية، اليوم الخميس، بمدرسة المنتزة الابتدائية، إن امتحانات الدبلومات الفنية مركزية تابعة للوزارة لقطاع التعليم الفني «لجنة الإدارة العامة للامتحانات ولجنة النظام والمراقبة»، حيث أنهم هم الجهات المنوطة بالإشراف على الامتحانات بكل جوانبها.

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 6 طلاب تقدموا بشكوى ضد لجنة مدرسة المنتزة الابتدائية، بحجة عدم تمكنهم دخول الامتحانات اليوم الخميس. وعلى الفور تم النظر في الشكوى وتبين بعد البحث أنه تم وجود محضر إثبات حالة بتوافد الطلاب لمقر اللجنة الساعة 9.45 صباحا، بعد بدء الامتحان بحوالي 45 دقيقة علما بأن القانون يسمح بالتاخير 15 دقيقة فقط. مؤكدة أن بعد مراجعة يومية الغياب تبين وجود 13 طالبا غائبا، وقام 6 فقط بتقديم الشكوى تحت رقم 245، وتم عمل تحقيق في الواقعة عن طريق الإدارة. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة إرسال جميع المحاضر للوزارة لإجراء تحقيق حيث هي جهة الاختصاص.

كانت المصرى اليوم نشرت قرار سهام يوسف وكيل وزارة التعليم ببنى سويف بإحالة مذكرة عرضها رئيس لجنة المنتزه «ب» بمدينة بنى سويف والمخصصة لامتحان الدبلومات إلى التحقيق بسبب قيام 12 طالبا بالحضور إلى باب اللجنة الساعة التاسعة وخمس واربعون دقيقة بعد بداية الامتحان بـ45 دقيقة والمقرر عقده التاسعة صباحا وأن مسؤولى لجنة الامتحان عن الدبلومات منع دخولهم إلى الامتحان بسبب عدم التزامهم بالأوقات التي حددتها الوزارة.

وكشف «مستند» حصلت عليه المصرى اليوم أن 12 طالبا مدون أسمائهم في المذكرة التي أرسلها رئيس اللجنة عن الدبلومات بلجنة المنتزة «ب» بأرقام جلوس الطلاب أنهم حضروا إلى باب اللجنة بعد 45 دقيقة من بداية امتحان الدبلومات إلى باب اللجنة وتم منعهم من الدخول واحتساب المادة المقرر أن يقوم باداء الامتحان بها «غياب» لآن اللوائح والقوانين تنص أن الطالب من حقهم التاخير ربع ساعة فقط عن الامتحان. وكان الطلاب حاولوا الوقوف أمام باب المدرسة وباب إدارة بنى سويف التعليمية للعودة إلى اللجنة مرة أخرى إلا أن مسؤولى التعليم ببنى سويف افهموهم أنه ليس من حقهم الدخول إلى اللجنة بعد مرور 45 دقيقة عن الامتحان طبقا للتعليمات واللوائح الوزارية.