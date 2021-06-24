شكرا لقرائتكم خبر عن صحة قنا تنظم دورة تدريبية لممرضى قسم الكلى بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة مكافحة العدوي بالمديرية قد عقدت دورة تدريبية لعدد 22 من تمريض أقسام الكلى بمستشفيات محافظة قنا، لافتا إلى شرح عوامل الخطورة لدى مرضى الكلى وإجراءات مكافحة العدوى بالقسم وأهمية غسيل الأيدى وارتداء الواقيات الشخصية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة أنه قد تم شرح لأنواع الواقيات واستخداماتها وكيفية توصيل مريض طرفى ومركزى مع تدريب عملى وشرح كيفية تنظيف وتطهير البيئة وتطهير الماكينات وكذلك التخلص الآمن من النفايات، وأشارت إلى تسليم ملف لملخص إجراءات مكافحة العدوى والتوصيات المهمة لكل متدربة به كافة الإجراءات الوقائية.

دورة تدريبية للتمريض بقنا