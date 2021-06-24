شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة دعم نفسي للاجئات الأجانب والمصريات بـ«جسور الأسقفية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، ورشة الدعم النفسي للسيدات اللاجئات والمصريات بالشراكة مع جمعية الفن للتنمية، بهدف تقديم الدعم النفسى والدمج النفسى بين السيدات من سن ٢٥ إلى ٤٠ سنة وذلك بمقر مركز جسور الثقافي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها الخميس، أن البرنامج هو عبارة عن توعية نفسية يعمل على تنمية الشخصية وتطوير الذكاء الوجداني ومھارات الحیاة لدیھم لتمكینھم ووقایتھم من كل أنواع الإساءات والاضطرابات النفسية والسلوكيات الضارة وذلك من خلال عقد ٦ لقاءات على مدار ثلاثة أسابيع.

وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور، عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى في السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز في أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشارك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة في نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، على صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)

ورشة دعم نفسى للاجئات الأجانب والمصريات بـ"جسور الأسقفية" (صور)