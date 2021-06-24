شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اليخت السياحي «Moon Light» ميناء شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري، الخميس، اليخت السياحي Moon Light قادمًا من دبى، وعلى متنه 12 راكبًا و33 فرد طاقم.

واليخت السياحي طوله 77 مترًا، وعرضه 14 مترًا، وغاطس 4.15 متر، ويرفع علم مالطا، حيث وصل شرم الشيخ لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية واستكمال رحلتهم البحرية.

تم بالتنسيق لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات لجذب المزيد من اليخوت السياحية وتنمية سياحة اليخوت والحركة السياحية بموانئ البحر الأحمر وجنوب سيناء.