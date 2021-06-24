شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المسيحية بوزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع التعليم بالوزارة، برئاسة الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم، المسابقة الثقافية المسيحية، حيث شارك في المسابقة نحو 15 ألف متسابق من الطلاب والمعلمين والقيادات التعليمية، من بينهم طلاب من أصحاب القدرات الخاصة.

من جانبها، أوضحت «راندة» أن المسابقة لقيت إقبالًا كبيرًا من المشاركين، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة، ممثلة في قطاع التعليم، بتنمية القدرات الثقافية للطلاب ودعمهم فى جميع المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية، وإعداد شخصيات تستطيع مواجهة تحديات العصر، وترسيخ الهوية الدينية والمفاهم الصحيحة ونشر قيم التسامح، لافتة إلى أن المسابقة المسيحية الثقافية تضمنت دراسة كتابية مسيحية ومحفوظات دينية وأبحاثًا كنسية، وشارك فيها طلاب المراحل التعليمية المختلفة والمعلمون وذوو الاحتياجات الخاصة، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الإدارة التعليمية، ومنح شهادات التقدير وهدية تذكارية لكل فائز، والتقطوا الصور التذكارية.