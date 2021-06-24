قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط كيلو من مخدر "الآيس" بحوزة عنصرين إجراميين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الأمن، من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصرين إجراميين بسوهاج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتفان محمول، ميزان) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,000,000 اثنين مليون جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.