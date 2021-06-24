مُحاط بالموز والذرة.. ضبط نصف فدان بانجو وقنب هندي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل لقيامه بزراعة نبات البانجو والقنب الهندي المخدر بالأراضي الزراعية الخاصة به في الغربية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية قيام عامل - مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية بزراعة نبات القنب الهندي المخدر- البانجو بالأرض الزراعية خاصته بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وباستهداف الأرض المشار إليها تبين زراعته مساحة نصف فدان لنبات (القنب الهندي المخدر- البانجو محاط بأشجار الموز ونبات الذرة، وبمواجهته اعترف بزراعته المواد المخدرة المشار إليها بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيانبة التحقيق.