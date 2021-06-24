أخبار مصر

شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة على مختلف الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال البلاد نهارًا.

وخلال فترة الليل، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد طقس الغد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا