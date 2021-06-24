شكرا لقرائتكم خبر عن «هتوحشونا».. رسالة حب ووداع من «تجارة المنصورة» لطلاب الفرقة الرابعة في آخر يوم امتحانات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هتوحشونا».. رسالة حب قدمتها كلية التجارة جامعة المنصورة ، اليوم، لأبناءها من طلاب الفرقة الرابعة «البكالوريوس»، في آخر يوم امتحانات لهم بالكلية، حيث قامت الكلية بتوديعهم بالهدايا التذكارية والبنرات التي تعبر عن حبها لهم، وذلك بعد إلغاء حفل التخرج بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وعلقت الكلية «بانرات» أمام المدرجات التي تجرى بها امتحانات الفرقة الرابعة، ومكتوب عليها عبارة «مبروك التخرج دفعة 2021.. هتوحشونا ... هنفتقدكم» باللغتين العربية والانجليزية، وعرضت شاشات العرض والسبورات الذكية رسالة تحمل نفس المعنى مع أجمل الأمنيات بالنجاح والتفوق.

وشارك الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب في الاحتفال بالطلاب ،وقام الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، بتوزيع كروت تهنئة بالتخرج وهدايا تذكارية على كل طالب في الامتحان، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة إن أدوار الجامعة تتعدد في تعاملهما من طلابها وذلك من خلال عدة مراحل، بداية من توفير معامل مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر متصلة بالإنترنت مع تقديم الدعم الفني لمساعدتهم في كتابة رغباتهم المؤهلة للالتحاق بالجامعة من خلال مكاتب التنسيق بالجامعة، ثم تعريفهم بمختلف البرامج الدراسية والأنشطة والخدمات خلال بداية العام الدراسي، بالإضافة لتنظيم العديد من الأنشطة العلمية والفنية والرياضية والترفيهية والندوات التثقيفية التي تساعد على صقل مهاراتهم، وتنمية شخصية الطلاب، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية على مدار سنوات دراستهم بالجامعة، من خلال مراكز الجامعة المختلفة كمراكز التطوير المهني بالجامعة، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل لهم من خلال ملتقيات التوظيف، والتواصل من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، كما أعرب عن تطلعه لأن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في رفع شأن مجتمعهم.

وأكد الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة أن هذه الاحتفالية تعبير بسيط عن حبنا لطلاب الكلية باعتبارهم أساس العملية التعليمية، وللأسف في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لم نتمكن من تنفيذ حفل للتخرج فقررنا نحتفل بهم بطريقتنا الخاصة ونسعى جاهدين لمساعدة الطلاب والخريجين من أبناء الكلية من خلال توفير مختلف البرامج الدراسية المتميزة، على أعلى مستوى من الكفاءة، ومتسقة مع متطلبات سوق العمل الخارجي، على يد نخبة من العلماء أساتذة الكلية، وقريبا سوف نقدم لهم مؤتمر ودورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وفتح مجالات عمل جديدة لهم .