شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة فاقوس، وقريتي السعدي وخالد بن الوليد التابعتين لمدينة منشأه أبوعمر، وقرية العجمي بمركز ومدينة مشتول السوق، وقري الباشا، وتل القاضي، ومنشأة صفوت، وفرغان بمركز ديرب نجم، وعدد من قري حياة كريمة بمركز الحسينية، وذلك لتوعية المواطنين والعاملين بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.