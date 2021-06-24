شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث التناسليات الحيوانية» تنظم ندوة حول تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول «تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات في ذلك»، وقام بإلقاء المحاضرة البروفسير الفرنسي العالمي «جي دي لوم»، بحضور نخبة كبيرة من المهتمين بعلاج وتربية الخيول العربية.

وقال الدكتور هانى حسن، مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الندوة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة للحفاظ على الأصول الوراثية للخيول العربية، موضحًا أن الندوة تناولت آليات حفظ وتجميد السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات العالمية، في حين أن استراتيجية التلقيح الاصطناعي في الخيول تهدف إلى حفظ وتنمية الإرث التراثي للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأضاف «حسن» أن تقنيات التلقيح الاصطناعي تسهم أيضًا في منع انتشار الأمراض التناسلية في الخيول، الأمر الذي يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا على صناعة الخيول في مصر، موضحًا أن الندوة تستهدف التوعية بالأمراض التناسلية للخيول والوقاية من هذه الأمراض بما يساهم في تطوير صناعة الخيول.