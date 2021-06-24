شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بدهان واجهات العقارات بالمناطق الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين وطلاء واجهات العقارات، خاصة بالمناطق الأثرية وذات الطراز المعمارى، ومراجعة كافة الميادين والعمل على تطويرها.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة النظافة والإنارة بها.

كما طالب محافظ القاهرة الشركات العاملة بمجال الإسكان والتعمير بالعاصمة بإحاطة أملاكها بأسوار تحول دون استغلالها كمقالب للقمامة تؤدى إلى تهالك الشوارع المطلة عليها.

وشدد على ضرورة قيام أفرع هيئة النظافة بالأحياء بواجباتها بالشكل الذي يحفظ لشوارع القاهرة نظافتها ورونقها، وكذلك قيام أفرع البيئة بالأحياء بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإبلاغ جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.