شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة لنوابه: لن أسمح بأي تراخي في أداء الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نواب المحافظ للمناطق الأربعة بالمرور الدورى على الأحياء ومراجعة قيام رؤساء الأحياء بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للمحافظة عن أعمال الإزالات والهدم والمحاجر والأسواق والإعلانات والساحات وغيرها والعرض اليومى على المحافظ لاحالة المتسبب في عدم تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة.

وأكد «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه لن يسمح بوجود أي تراخى في قيام الأحياء بأداء واجباتها بالشكل الذي يحقق صالح العمل ويؤدى في بعض الاحوال إلى إهدار المال العام وعدم تحصيل مستحقات الدولة، مطالبًا نوابه للمناطق الأربعة بالانتهاء من تسجيل أملاك الدولة بشكل يحقق الصالح العام مع التأكيد على المتابعة المستمرة في هذا الشأن، مع احاطة كافة قطع الأراضى المملوكة للدولة بأسوار لمنع أي محاولة للتعدى عليها .

وطالب إدارات تنفيذ الأحكام بمتابعة الأحكام الصادرة لصالح المحافظة والعمل على سرعة تنفيذها، كما طالب بسرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التصالح التي قدمها المواطنون في المواعيد المقررة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .