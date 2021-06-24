شكرا لقرائتكم خبر عن لارتفاع عددهم لـ 424 طالبًا: محافظ أسوان يعلن إجراء اختبارات لأوائل الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه سيتم إجراء أختبارات محايدة للطلاب والطالبات الراغبين في الدخول لسباق الأوائل من إجمالي 424 حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة، لتحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين من أجل إعداد قائمة الشرف لتكريم الأوائل من الحاصلين على الدرجات النهائية بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 .

وقال «عطية» إن الاختبارات تشمل 6 أسئلة للمواد الدراسية التي تم الإمتحانات فيها بعد تقديم الطالب أو الطالبة برغبته في الإختبار بالمدرسة التي يتبعها، وتحدد يوم الأختبار لجميع الطلاب المتقدمين للإختبار ليكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم وضع منظومة مشددة لاختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، حيث تم إعداد لجان محكمة ستكون مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي ستكون بها اللجنة، كما أنه سيتم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة .

وشدد محافظ أسوان بأنه سيتم تواجد جميع قيادات المحافظة بكافة اللجان المحددة، موضحاً بأن لجان أختبارات الأوئل تم تحديدها وهي لجنة إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ( التجريبية ) المخصصة لإختبار 99 طالب وطالبة، وأيضاً لجان إدارت دراو وكوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بمدرسة مجمع محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو والمخصصة لإختبار 56 طالب وطالبة، بجانب لجنة إدارة إدفو التعليمية بمدرسة إدفو الإعدادية الحديثة والمخصصة لإختبار 269 طالب وطالبة .