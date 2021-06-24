شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المصالحات بالأزهر توجه فروعها بتحديد مواعيد الصلح المتوقفة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، جميع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات بالتنسيق والتواصل مع الجهات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان والعمد والمشايخ لتحديد مواعيد نهائية لإعلان المصالحات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وكلَّفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بمشيخة الأزهر- الدكتور سعيد عامر، عضو اللجنة، بتكثيف جهود القوافل الدعوية للوعاظ والواعظات بالأزهر في المحافظات لبيان أهمية التصالح في المجتمع واستقراره، وذلك لمساعدة لجان المصالحات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها وإرسال تقارير للجنة العليا لرفعها إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يعطي اهتماما خاصا لمتابعة أعمال اللجان.

وصرح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، بأنه بالرغم من الظروف الصحية التي مرت على البلاد بسبب الجائحة والتي أثرت على أعمال اللجنة لم تتوقف اللجنة في متابعة المصالحات على مستوى الجمهورية، خاصة في الوجه القبلي، حيث أتمت عدة مصالحات في المحافظات، ومنها ما تم داخل مشيخة الأزهر وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية في هذا الأمر.

وناقش الاجتماع ما يتم على أرض الواقع في المصالحات، وكيفية تجاوز أي عقبات أمام عمل اللجان الفرعية بالمحافظات. عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وعضوية كل من الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، والدكتور محمود الهوارى، مدير عام هيئة كبار العلماء.