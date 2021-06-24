شكرا لقرائتكم خبر عن في مطاردة مع الباعة الجائلين..التحفظ على 46 «مكبر صوت» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء الإسكندرية، الخميس، مطاردة الباعة الجائلين مستخدمى مكبرات، للقضاء على التلوث السمعي والضوضاء.

وأسفرت الحملات التي تأتي استجابة لشكاوى المواطنين عن التحفظ على 46 مكبر صوت «ميكرفون» بـ 5 أحياء هم «المنتزه أول، وسط، العامرية ثان، الجمرك، المنتزه ثان».

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بالبدء في تنفيذ حملات مكبرة لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

وأوضح المحافظ أن تلك التعليمات جاءت استجابة لشكاوى المواطنين، وتهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعي بالإسكندرية، قائلا:«لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن السكندري».

فى مطاردة مع الباعة الجائلين .. التحفظ على 46 مكبر صوت في الإسكندرية- صور

فى مطاردة مع الباعة الجائلين .. التحفظ على 46 مكبر صوت في الإسكندرية- صور

فى مطاردة مع الباعة الجائلين .. التحفظ على 46 مكبر صوت في الإسكندرية- صور

فى مطاردة مع الباعة الجائلين .. التحفظ على 46 مكبر صوت في الإسكندرية- صور

فى مطاردة مع الباعة الجائلين .. التحفظ على 46 مكبر صوت في الإسكندرية- صور