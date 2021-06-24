إحباط محاولة تهريب 26 كجم "قات" مخدر مع راكب يمني بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 26 كجم من مخدر "قات"، أخفاها راكب يمني داخل أكياس "مكسرات" فور وصولها من إثيوبيا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس ابابا، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك فى راكب يمني الجنسية، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، ضمت أحمد مجاهد وخالد محمد مأمورا التفتيش وتلاحظ وجود أكياس بين طيات الملابس داخل حقائبه ظهرت على جهاز كشف الحقائب، وتبين وجود 26 كجم من مخدر القات مخبأة داخل أكياس "مكسرات" لتضليل رجال الجمارك.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.