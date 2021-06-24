بسبب كورونا.. تحذير من الصحة العالمية قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شددت منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التأكد من عدم تضرر أحد بسبب تراخينا أو تراخي الآخرين في عيد الأضحى هذا العام، لنحتفل معًا به بسلام وأمان.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه يمكننا الحفاظ على ترابطنا الاجتماعي، لكن يجب أن نلتزم بتدابير التباعد البدني بأن نتفادى التحية والتهنئة بالملامسة، ونتجنب إقامة الولائم وغيرها من اللقاءات الاجتماعية الحاشدة قدر الإمكان.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الخميس: "بعض التدابير البسيطة يمكن أن يكون لها نتائج كبيرة على جهودنا المشتركة لمكافحة الجائحة واحتوائها".