ضبط 11 راكبا بدون تذكرة.. وزير النقل يستقل قطارا للاطمئنان على مستوى الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي وشبابيك التذاكر، حيث تابع الوزير انتظام جداول التشغيل، مشددًا على ضرورة اتباع كافة أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل، سواء في عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من جاهزيته الفنية وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر وعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون تذكرة حفاظاً على موارد مرفق السكك الحديدية الذي يمتلكه الشعب وضرورة زيادة عدد الكراسي المتحركة الخاصة بكبار السن لتشكل مع عربات الجولف كار التي يتم تشغيلها بالمحطة خدمة جيدة لكبار السن.

والتقى وزير النقل خلال جولته بعدد من الركاب، حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، وقبل أن يستقل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا توجه إلى جرار القطار وهو أحد الجرارات الجديدة، ضمن صفقة توريد 110 قطارات جديدة من جنرال إلكتريك الأمريكية والتي تم توريدها جميعاً وادخالها الخدمة، حيث أكد وزير النقل أن هذه الصفقة ساهمت في تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أنها مزودة بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال ووجه وزير النقل قائد القطار بضرورة الانضباط واليقظة التامة في أداء مهمته وأن يتسابق كل من يعمل في السكة الحديد لخدمة الراكب وتقديم أفضل مستويات الخدمة مشيرا إلى أنه لا مكان لمقصر أو مهمل أو متخاذل في حق الشعب المصري.

وفي القطار اطمئن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعلى نظافة القطار وتقديم كافة التسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما تابع الوزير انضباط مسئولي القطار في تحصيل التذاكر، حيث أفاد مسئولو السكة الحديد بأنه تم ضبط 11 راكبا بدون تذكرة يستقلون القطار وتم تحصيل قيمة التذاكر والغرامات المقررة، مطالبا الركاب بضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وفي محطة ديروط للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل، محافظ أسيوط حيث تم تفقد المحطة، مشددًا على مسئولي السكة الحديد بضروة الانظباط التام في أداء كافة المهام والتسابق لخدمة الركاب وعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة مع تقديم كافة التسهيلات لهم والصيانة الدورية لوسائل الحماية المدنية بالمحطة.

ثم تفقد الوزير برج إشارات ديروط والذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "بني سويف- أسيوط" بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث "EIS"، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "4 SILL" وحيث يضم يتكون المشروع من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان) مضيفاً ان هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية ومؤكدا على أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.