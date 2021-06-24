"الساعة كام معاك".. المشدد 10 سنوات لعاطل وخراط سرقا هاتف طالب في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطل وخراط بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة طالب بالإكراه في الأزبكية.

كان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغًا من المجني عليه يوسف وائل، 19 سنة، طالب، بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين "مصطفى. م" عاطل، و"أحمد. ف" خراط، وتبين أنهما استغلا سير الضحية بمفرده، فسأله أحدهما "الساعة كام معاك؟"، فما إن أخرج هاتفه المحمول، أشهر أحدهما "مطواة" وهدده بها ثم سرقا الهاتف وفرا هاربين.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمتي السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المُصرَّح بها.