شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 20 من مشرفات تمريض المستشفيات على الإنعاش القلبي الرئوي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتدريب 20 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم للمرة الثالثة على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الاولية وذلك في إطار خطة لتطوير إداء التمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم واطلاعهم على ماهو جديد وتم التدريب بحضور الدكتورة اسماء شريف، نائب مدير التدريب، وهالة احمد النحاس، مدير إدارة التمريض والتى أوضحت أن هذا التدريب يأتى وفقا للخطة الموضوعة من إدارة التمريض بالأتفاق مع الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بان يتم هذا التدريب يومين اسبوعيا من كل اسبوع بالمديرية حتى يتم الإنتهاء من تدريب جميع تمريض المستشفيات.

وقامت منى عبدالتواب، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض بتدريب الحاضرين عمليا على النموذج المتوفر.حضر التدريب كلا من هدى عبدالرحمن، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض، ومحمد عبدالمنعم، مسؤول التطوير والتدريب بادارة التمريض.