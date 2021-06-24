شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الطقس الحار تواصل ضرب الإسكندرية .. والشواطىء كاملة العدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس الحار ضرب محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، وتراوحت درجة الحرارة العظمى بين ٣١ الى ٢٨ درجة مئوية وساهم ارتفاع نسبة الرطوبة التى تخطت 60% فى شعور المواطنين بالحر.

ودفعت الموجة الحارة للمواطنين إلى الهروب لشواطىء المدينة والتي شهدت إقبال كثيف من المواطنين وساهمت رحلات اليوم الواحد التي تأتي من المحافظات المجاورة والأقاليم في زحام شديد بشواطىء شرق الإسكندرية والتي تخطت نسبة الإشغال فيها 80% من طاقتها الاستيعابية .

وفي سياق متصل أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار فتح البوغاز أمام حركة الملاحة البحرية . فيما استمرت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة بصورة طبيعية.