شكرا لقرائتكم خبر عن في امتحان «البلاغة» للشهادة الثانوية.. هدوء وانضباط في ختام امتحانات الأسبوع الأول بـ«أزهر المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة المنيا الأزهرية اليوم الخميس، ختام أعمال امتحانات الأسبوع الأول للشهادة الثانوية بالدور الأول حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية، ختام الأسبوع الأول بمادة «البلاغة» وذلك بمتابعة ميدانية جادة لجميع اللجان من قيادات المنطقة وموفدي رئاسة القطاع وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، لضبط اللجان وتسييرها وفق الضوابط المنظمة لأعمالها على الوجه الأمثل ومنع أي تجمعات أمام اللجان .

وفي ختام الأسبوع الأول لامتحانات القسم الأدبي واصل الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية، متابعته الميدانية للجان الشهادة الثانوية وذلك بإجراء جولة مرورية سريعة للجان بنين إدارة المنيا التعليمية الأزهرية اطمأن خلالها على حُسنِ سير أعمال اللجان على الوجه الأمثل دون معوقات .

خلال الجولة أشاد رئيس المنطقة بحُسن توزيع أعمال اللجان من قِبَلِ قيادة اللجنة وذلك بتوزيع أعمال اللجان على المشاركين وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لها على الوجه الأمثل ،

كما شدد رئيس المنطقة بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة داخل اللجان وخارجها حرصاً على سلامة الجميع

وبختام جولته أوصى الملاحظين بتوفير كافة سُبل الراحة أمام الطلاب من الهدوء والتنظيم وعدم تشتيت أذانهم للتركيز في الإجابات السديدة التي تمكنهم من نيل النجاح والتفوق لتخطي تلك المرحلة واللحاق بركب المرحلة الجامعية .

بينما تابع الأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، أعمال لجان الامتحانات بإدراة «مغاغة» حيث تجول بلجان بنين وفتيات مغاغة

وخلال جولته أوصى الملاحظين بضرورة تحفيز الطلاب على الإجابة بأسئلة الامتحانات والتدقيق في بياناتهم والتأكد من مذاهبهم قبل توزيع الأسئلة كي لا يعكر صفو اللجان وتسير الامتحانات سيراً هادئاً ومنظماً دون معوقات،

وبختام جولته أكد الوكيل الثقافي بمجئ أسئلة الامتحانات سهلة وواضحة فضلاً عن ملائمتها لمستويات جميع الطلاب على حدٍ سواء .

فيما تابع وفد رئاسة القطاع بقية اللجان حيث أكد بحُسن سير وانضباط أعمال اللجان بالمنيا الأزهرية دونما رصد أي اختراقات أو تجاوزات قد تعرقل مسيرة العملية الامتحانية ،علاوةً على خلو أسئلة امتحانات القسم الأدبي بمادة «البلاغة» من أي صعوبات ومجيئها من داخل المقررات الدراسية .

وفي ذات السياق أكد فضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي للمنطقة بأن المنطقة الأزهرية قد استعدت استعداداً تاماً لجميع امتحانات الشهادة الثانوية بالعام الحالي من حيث وصول أسئلة الامتحانات لمختلف اللجان منذ الصباح الباكر من قِبل مراكز توزيع الأسئلة وسط اجراءات أمنية مشددة كي لاتخترق أعمال اللجان.

علاوةً على توجيه موجهي عموم وأوائل الديوان ومديري الإدارات التعليمية التسع قبيل انطلاق الامتحانات بتكثيف المتابعات الميدانية لمختلف اللجان بجميع الإدارات للخروج الأمثل بكافة الامتحانات بر الأمان وتذليل العقبات أمام جميع اللجان .

من جانبه أكد الأستاذ على حسن مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة بمرور أعمال لجان الامتحانات في ختام الأسبوع الأول بمادة «البلاغة» بهدوء وانتظام تآمين وفق الضوابط والتعليمات الموضوعة حيث لم يرد لغرفة عمليات المنطقة أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور على أسئلة الامتحانات،

وأضاف مدير الامتحانات بأنه مراعاةً للإجراءات الاستثنائية لوباء كورونا المستجد، فقد تم توزيع الطلاب على 25 مقار للجان الامتحانات لاستيعاب الجميع ومجابهة العدوى والغش بكافة الأشكال والصور