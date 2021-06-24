شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية من المنازل في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد استكمال أداء الإمتحانات التجريبية، اليوم الخميس، من المنازل أون لاين عن طريق استخدام أجهزة التابلت.

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن طلاب الثانوية العامة يستكملون أداء الامتحانات من المنازل في ظل أن بداية الامتحانات التجريبية كانت يوما للشعبة العلمية، ويوما للشعبة الأدبية، ويوما للمنازل والراسبين، واليوم الرابع يستكمل الطلاب أداء الامتحانات من المنازل في 4 مواد دراسية هي الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء، وتستمر غدا الجمعة وبعد غدٍ السبت في بقية المواد، وذلك في إطار تدريب الطلاب على الامتحانات النهائية للثانوية العامة.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 1805 طلاب وطالبات بالثانوية العامة، موزعين على 27 مدرسة ثانوية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.