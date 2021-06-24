شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم ندوة بالتعاون مع «كانسس الأمريكية» حول برامج المنح الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة كانسس بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض برامج الدراسات العليا والمنح التي تقدمها جامعة كانسس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باستخدام تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

استضافت الندوة أماندا أوستريكو مساعد نائب رئيس جامعة كانسس ومدير ادارة تسجيل طلاب الدراسات العليا، وهدير شاهين المسئولة عن تسجيل الطلاب الدوليين بجامعة كانسس واثنين من طلاب الدراسات العليا كسفراء للجامعة.

أكد د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا النشاط يأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل مع جامعات عالمية رائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي لضمان استمرار التطوير في برامج الجامعة المختلفة من خلال توفير منح دراسية من جامعات عالمية في تخصصات تحتاجها الجامعة في الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة وخططها البحثية على المستوي العالمي.

كما أضاف بأن جامعة عين شمس تتميز بسمعة علمية رائدة في مجالات مختلفة وتمتلك اعضاء تدريس لهم سمعة طيبة على المستوي الدولي في مجالات البحث العلمي المختلفة، كل ذلك بالأضافة لتاريخ الجامعة وما تشهده الأن من تطور في منظومتي التعليم والبحث العلمي مما يجعلها جامعة صاحبة دور محوري في المنطقة وفي المجتمع الدولي.

خلال افتتاحية الندوة أكدت د. شهيره سمير مدير قطاع التعاون الدولي بجامعة عين شمس عن رغبة الجامعة في التعاون الدولي مع الجامعات الرائدة على مستوي العالم لتبادل الخبرات والأستفادة من كل الفرص التي تضع جامعة عين شمس من بين هذه الجامعات. كما أضافت «نحن نأمل ان نوفر لطلابنا كل الفرص للدراسة والتدريب في جامعات مرموقة بالبرامج الدراسية المختلفة التي تميز جامعة عين شمس عن غيرها من الجامعات في المنطقة. حيث يتيح توفير منح دراسية لطلابنا فرصة كبيرة لصناعة شراكات على المستوي الدولي بين اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وجامعات العالم للتعاون واستمرار الشراكات العلمية والبحثية.

بدأت الندوة هدير شاهين بتقديم لمحة عامة موجزة عن جامعة كانساس بما في ذلك تصنيف الجامعة والموقع الجغرافي ومعلومات حول الحياة الطلابية في الحرم الجامعي لجامعة كانسس. بعد ذلك، تحدثت أماندا أوستريكو، عن عملية التقديم ومتطلبات القبول وفرص التمويل المتاحة للطلاب الدوليين في جامعة كانسس. أخيرًا، تبادل الطلاب السفراء جوليا وباتريك تجاربهم في جامعة كانسس وأجابوا على الأسئلة العديدة التي طرحها الطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس. شارك العديد من طلاب جامعة عين شمس في الندوة للتعرف عن طرق الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وطريقة الحصول على المنح المختلفة.

في النهاية تقدم الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالشكر لجامعة كانسس على اهتمامها بعرض برامج الدراسات العليا المختلفة في الجامعة وعرض جميع فرص التمويل للطلاب واعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس الراغبين في التقدم لهذه البرامج. جدير بالذكر ان جامعة كانسس عرضت ايضا امكانية جدولة مواعيد فردية مع الطلاب الراغبين في التقدم لأحد برامج الدراسات العليا بجامعة كانسس.