شكرا لقرائتكم خبر عن تأخروا عن اللجنة 45 دقيقة .. منع دخول 12 طالبًا امتحان الدبلومات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت سهام يوسف وكيل وزارة التعليم ببني سويف مذكرة عرضها رئيس لجنة المنتزه «ب» بمدينة بنى سويف والمخصصة لامتحان الدبلومات إلى التحقيق بسبب قيام 12 طالبا بالحضور إلى باب اللجنة الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة بعد بداية الامتحان، والمقرر عقده التاسعة صباحا، وأن مسؤولي لجنة الامتحان عن الدبلومات منع دخولهم إلى الامتحان بسبب عدم التزامهم بالأوقات التي حددتها الوزارة.

وكشف «مستند»، حصلت عليه «المصري اليوم»، أن 12 طالبا مدون أسماؤهم في المذكرة التي أرسلها رئيس اللجنة عن الدبلومات بلجنة المنتزه «ب» بأرقام جلوس الطلاب، أنهم حضروا إلى باب اللجنة بعد 45 دقيقة من بداية امتحان الدبلومات، وتم منعهم من الدخول واحتساب المادة المقرر أن يقوموا بأداء الامتحان بها «غيابا»، لأن اللوائح والقوانين تنص على أن الطالب من حقه التأخير ربع ساعة فقط عن الامتحان.

وكان الطلاب حاولوا الوقوف أمام باب المدرسة وباب إدارة بني سويف التعليمية للعودة إلى اللجنة مرة أخرى إلا أن مسؤولي التعليم ببني سويف أفهموهم أنه ليس من حقهم الدخول إلى اللجنة بعد مرور 45 دقيقة، وذلك طبقا للتعليمات واللوائح الوزارية.