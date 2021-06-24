شكرا لقرائتكم خبر عن أون لاين.. «مبارك» يشهد ندوة اتحاد الجامعات العربية عن المساق الجامعي الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الندوة التفاعلية التعريفية التي نظمها اتحاد الجامعات العربية حول المساق الجامعي الرقمي «مدخل إلى المستقبل» والذي تم تطويره من قبل شركة الهدف للتعليم الرقمي بالتعاون مع الاتحاد، وأقيمت الندوة ظهر اليوم بعمان وشارك الحضور عبر مواقع التواصل الإلكترونية.

أقيمت الندوة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامه أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وتحدث فيها الدكتور معز القطامين الرئيس التنفيذى لشركة الهدف للتعلم الرقمى، الدكتور نضال داود مدير المشروع.