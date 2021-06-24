شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الوادي الجديد : إطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه سيتم إطلاق برنامج الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يوم السبت القادم، وتستمر الحملة لمدة شهر على مستوى المراكز الإدارية الخمس.

وقال إنه تم تشكيل الفرق البيطرية لتنفيذ حملات تحصين الماشية على مستوى القرى والمدن من خلال وضع جدول زمنى لتنفيذ الحملة بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة لضمان حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والسعى الدائم لضمان تحقيق المربين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى عوائد اقتصادية مرتفعة، مشيرا إلى أنه تم توفير كميات من الأمصال والأدوية اللازمة لتحصين الماشية خلال الحملة من جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.