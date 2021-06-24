شكرا لقرائتكم خبر عن «مش كله ثانوية عامة».. تفاصيل أفضل 12 مدرسة بعد الإعدادية: مرتب شهري وفرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ بعض أولياء الأمور في البحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة، وذلك في محاولة للهروب من شبح الثانوية العامة والدروس الخصوصية والمذاكرة المتواصلة، وفي الوقت نفسه مساعدة أبنائهم على اكتساب مهارات جديدة والتعلم بطريقة عملية.

في القاهرة الكبرى والمحافظات هناك مدارس فنية يمكن التقديم فيها بعد الشهادة الإعدادية، وتوفر هذه النوعية من المدارس راتبا شهريا للطلاب طوال فترة الدراسة، كما توفر فرص عمل مضمونة في الشركات والمصانع التابعة لهذه المدارس.

تقدم «المصري اليوم» تفاصيل 12 مدرسة يحق للطالب بعد حصوله على الشهادة الإعدادية التقدم إليها بديلة الثانوي العامة، نشر الشروط المطلوبة للتقدم كل مدرسة ومستقبلها.

مدرسة توشيبا العربي

هذه المدرسة تتخصص في مجالات التركيبات الكهربائية، والتبريد والتكييف والتصنيع الميكانيكي، بشرط الحصول على مجموع لا يقل عن 220 درجة، وسن لا يزيد عن 18 سنة في أول أكتوبر.

يقبل مدرسة توشيبا العربي طلاب الإعدادية الأزهرية، وتشترط اجتياز الطالب اختبارات اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى أجتاز المقابلة الشخصية، ويتمتع خريجو مدرسة توشيبا العربي بالسفر لليابان لاستكمال الدراسة.

مدرسة we للاتصالات

هي المدرسة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدراسة بها 3 سنوات، تشرط بان يكون الطالب حاصل كحد أدنى على 250 درجة، بالإضافة إلى عدم تجاوز سنة عن 18 سنة في أول أكتوبر.

وتشترط مدرسة we ايضا أن يكون الطالب لائقاً طبيا، وان يكون الطالب من أبوين مصريين، مع اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.

مدرسة السويدي الثانوي

توفر تلك المدرسة وظائف في مجموعة السويدي الكتريك في أقسام صناعة الحديد والصلب والخدمات اللوجستية وصناعة البلاستيك ومكونات الطاقة الكابلات وميكانيكا وصيانة المحولات والإلكترونيات الصناعية بالإضافة إلى ميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة.

وتشترط للتقدم في مدرسة السويدي الثانوي أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 220 كما يشترط لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 سنة.

مدرسة الضبعة النووية

مدرسة الضبعة النووية مدة الدراسة بها 5 سنوات، وتقبل مجموع حد أدنى 265 درجة، بشرط إلأ تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية عن 90%،

يوجد في المدرسة ثلاث أقسام كهرباء والكترونيات وميكانيكا ومصروفات العام الدراسي بها 3 الألف 320 حنيها، وتتطلب بان يكون الطالب لديه معرفة بنظام الكمبيوتر واجتياز الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة للتعين فيما بعد في مفاعل ضبعة النووي.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل

هي مدرسة للتعليم لتعليم الفني والتكنولوجي، سبق وأن حصت على منحة قدرها مليون دولار لإنشاء مركز تدريب مهني، الحد الأدنى للقبول بها 220 درجة ومدة الدراسة بها 7 سنوات.

خريج مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل يحصلون على درجة البكالوريوس، ويشترط للقبول في المدرسة اجتياز الطالب اختبار القدرات في اللغة الإنجليزية والرياضيات والمظهر العام.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

توجد هذه المدارس في محافظات القاهرة والبحيرة وبني سويف والمنوفية، وأسيوط، وان خريجي هذه المدرسة يتم تعينهم في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تخرجه، تعمل المدرسة على تأهيل الشباب على النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يشترط للتقدم في هذه المدرسة بان يكون الطالب من المقيمين بمحافظة القاهرة، وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية بمجموع 240 درجة.

مدرسة الميكاترونيات في مدينة بدر

بالشراكة بين وزارة التعليم بدأ العمل في مدرسة الميكاترونيات التي تقع في مدينة بدر ويقبل الطلاب من مدن بدر والشروق والعبور والعاشر وبلبيس والسلام والمناطق المجاورة لهم ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

مدرسة مبارك كول

مدة الدراسة بها 3 سنوات، ويحصل الطالب دبلوم الثانوي الصناعي، خلال الدراسة يتقاضى الطالب مكافأة شهرية خلال مدة الدراسة، المدرسة تهتم بالتدريب العملي يتم الدراسة 4 أيام في الأسبوع ويومين نظري، وفي حالة رسب الطالب يتم تحويله إلى مدرسة أخرى فلا يوجد بها الإعادة.

مدرسة الإنتاج الحربي في حلوان

هذه المدرسة تتخصص في مجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية وأعمال السباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والمعدات الكهربائية والتركيبات الكهربائية، والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء وأيضا نجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

يشترط لقبول الطالب في مدرسة الإنتاج ان يكون حاصل على 260 درجة، ومن المقيمين في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح والإسماعيلية.

مدرسة التمريض العام

مدرسة موجودة في كل محافظات تتبع لوزارة الصحة ويعمل خريجوها في مستشفيات التابعة للوزارة ممرضين وممرضات بعد تخرجهم.

مدرسة العسكرية الرياضية

المدارس العسكرية الرياضية الدراسة بها داخلية ما عدا الابتدائية ومناهجها طبقا للتعليمات وزارة التربية والتعليم، وهي مدرسة تهتم بممارسة الرياضة، وتشترك في البطولات المحلية الدولية المختلفة.

مدرسة المتفوقين

تشترط بأن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بنسبة 98% وألا يزيد سنة على 18 سنة، وأن يكون الطالب حاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من المواد الثلاثة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.