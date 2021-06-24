لمدة 6 سنوات دون وجه حق.. ضبط شخص يصرف معاش جدته بعد وفاتها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص ظل مستمرا في صرف معاش جدته لوالده بتوكيل عام رسمي والتي توفيت في غضون عام 2013، بالمخالفة للقانون.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى الهيئات الحكومية بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وعن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار فب صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي والتي توفت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.