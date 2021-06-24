"آثار ونقد أجنبي".. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية، وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضية واحدة.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار ضبط 1 قضية، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 1366 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 135 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.