مهمة لم تكتمل.. مصرع مدرسة وإصابة أخرى كانتا في طريقهما للجنة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت مدرسة مصرعها وأصيبت أخرى في انقلاب سيارة بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفية ومصابة.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة قبل قرية أسكر تقل مدرستين كانتا في طريقهما إلى لجنة امتحانات بقرية البرمبل نتيجة انفجار أحد الإطارات.

وأسفر الحادث عن مصرع مدرسة وإصابة الأخرى بكسور، وتم إيداع الجثة المشرحة ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.