بـ 20 مركبة بخارية.. كمين السلام يُسقط عصابة الدراجات النارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")..حال استقلال كل منهما دراجة نارية بدون "لوحات معدنية".

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجتين المضبوطتين بحوزتهما اعترفا بسرقتهما من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع آخر "له معلومات جنائية" تم ضبطه، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، وأضاف المتهم الأخير بقيامه بإخفاء الدراجات النارية المستولى عليها بمحيط منطقة سكنه بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف منطقة سكنه وضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "داخل الشقة سكنه"- عدد 12 دراجة نارية- عدد 8 تروسيكل "من متحصلات حوادث السرقة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وتكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية.