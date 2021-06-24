خطفوه داخل صندوق سيارة.. الأمن العام يُحرر طفل الدقهلية قبل التفاوض على الفدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحرير طفل من أيدي خاطفيه قبل التفاوض ما أسرته في الدقهلية.

تلقى مركز المنصورة أمن الدقهلية بلاغا من عامل 50 سنة، مقيم بقرية دائرة المركز بغياب نجله 6 سنوات، طالب عن مسكنهما مُنذ عدة أيام حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنهما.

توصل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى إن وراء ارتكاب الواقعة عامل، 42 سنة، له معلومات جنائية، مقيم بذات القرية، ونجل شقيقته، سائق، 34 سنة، مقيم بقرية دائرة مركز الباجور بالمنوفية، واتفقا على اختطاف الطفل ومساومة أسرته على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

وأكدت التحريات قيام الأول باستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وحضر إليه الثاني بالسيارة قيادته (ربع نقل بصندوق مُغلق) واصطحب الأخير الطفل داخل صندوق السيارة وتوجه به لمحل سكنه بالمنوفية لحين مساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأمن المنوفية وباستهدافهما أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتحرير الطفل المختطف وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية