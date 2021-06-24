طلب إحاطة بشأن تفعيل تعيين نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة بمنظومة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح محسب، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها"، وبناء عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة ولكن حتى الآن على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن هذه المادة غير مفعلة بالشكل المنصوص عليه في الفلسفة التشريعية للقانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية بلغ 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018، أما متوسط الأجر اليومي للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغ 69.2 جنيه في اليوم متوسط الأجر اليومي بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية مقابل 76.2 جنيه لغير ذوي الصعوبات، وبعد قياس الأثر التشريعي للقانون وبناء على عدد الشكاوى من قبل أصحاب الإعاقة اتضح أن نسبة التشغيل المنصوص عليها فى القانون لم تفعل بالشكل المطلوب.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل القانون وتعيين نسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون، بالإضافة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدًا لدمجهم في منظومة العمل بكافة مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة ترجمة لاهتمام الدولة بتمكين الشباب ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.​