محلية النواب تناقش طلبات إحاطة متنوعة بحضور محافظ الشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عرض النائب عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءًا من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مرورًا بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

من جانبه علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية قائلا: "هناك خطة للرصف، محافظة تشهد حراك كبير بعد 2014، حيث تم الاتفاق على رصف الشوارع، كما تم الاتفاق على إنشاء 12 مشروعا بتكلفة 12 مليون جنيه، والري ستدرج تباعًا في مبادرة حياة كريمة".

وفيما يخص الطرق الترابية سيتم إدراجها ضمن الخطة الجديدة، وطريق السنبلاوين الزقازيق يتبع هيئة الطرق، وفي لقاء سابق مع وزير النقل أعلن أنه سيتم إدراجه ضمن المشروعات.

وفي سياق متصل، قال إيهاب إسماعيل، ممثل وزارة النقل، إن الطرق التابعة للهيئة يتم رفع كفاءتها لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.