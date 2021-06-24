بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط تحديد غير المستحقين وفق التالي:

1- أصحاب المهن والأعمال.

2- الأشخاص الذين يحصلون على رواتب أعلى من 10 آلاف جنيه من التأمينات والمعاشات.

3- رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه.

4- الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2015 فأعلى.

5- من يسددون ضريبة القيمة المضافة.

6- المواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.

7- أصحاب السيارات الفارهة.

8- المواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك.

9- الأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.

10- الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال.

11- المواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ مساحة أراضيهم 10 أفدنة).

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.​