شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمراة اشارك بمحلس حقوق الإنسان بجنيف لعرض جهود الحكومة الاخيرة للقضاء علي ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

آلقت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة كلمة مصر أمس خلال فعاليات الحلقة النقاشية الافتراضية بمجلس حقوق الانسان في جنيف حول الجهود الحكومية الاخيره فى مجال القضاء على ختان الإناث ، وذلك عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال الحلقة النقاشية .



حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى خلال الكلمة أن مصر احتفلت منذ أيام قليلة باليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام فى ظل موافقة مجلس الوزراء وأقرار البرلمان المصري ( بغرفتيه ) وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث ، موضحة أن التعديلات على القانون تضمنت حذف أي اشارة الى استخدام المبرر الطبي أو حالة الضرورة ، وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة ، واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى خاصة بالمنشأة الصحية التي اجريت فيها الجريمة ، كما تم استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتي ان لم تقع .

واكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008 وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.



مضيفة أن المؤسسات الدينية أيضاً قد أعلنت رفضها لهذه الممارسة الضارة ..حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين ، وأطلق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وثيقة ركزت على عدم موافقة الكنيسة الأرثوذكسية إطلاقًا على ختان الإناث ..وأنه لا يوجد له أي سند في المسيحية.



واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالاشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى انشات فى عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تعمل مع جميع أعضائها الممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تحت شعار " احميها من الختان" ..